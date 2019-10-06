Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu

06.10.2019 12:56

Niğde'de Demirkazık Dağı tırmanışı dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.



Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na çıkan dağcılar Çağlar Çelik ve Ali Eren Nesanır, zirve tırmanışı dönüşü rotasını kaybedince telefonla durumu arkadaşlarına bildirdiler. Arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine dağcıların bulunduğu bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri dağcıların bulunduğu alana giderek dağcıları kayboldukları yerde buldu. Kamp alanına getirilen dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA