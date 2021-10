Pek çoğumuzun aşina olduğu Hollywood filmlerini yanı sıra Mandalorian ve Daredevil gibi dizilerde de gördüğümüz ünlü oyuncu Rosario Dawson, Dying Light 2 aktör kadrosuna katıldı. Yayımlanan kısa bir video ile yetenekli oyuncunun hangi rolde yer alacağı duyuruldu.

Amazon Prime Gaming Ekim Ayı Oyunları Açıklandı

İki dakikadan daha az bir süreye sahip olan duyuru videosunda Rosario Dawson, can vereceği karakter olan Lawan hakkında bizlere önemli bilgiler vererek karakteri tanıtıyor.

Rosario Dawson, Dying Light 2 için Heyecanlı Görünüyor

Rosario Dawson, yayımlanan videoda Lawan karakterini "geçmişiyle kavgalı, kendisine kötülük yapmış herkesten intikam almak isteyen yetenekli bir savaşçı" olarak özetledi diyebiliriz. Dawson, karakter ve oyun hakkında sevdiği en iyi şeyin, oyunun kaderinin oyuncunun elinde olması olduğunu belirtti.

Dying Light 2 yaptığımız seçimlerin karakterimizin kaderini tayin edeceği bir yapıya sahip olacak. Dileyen oyuncular önüne geleni yerle bir eden, sinirinden gözü kör olmuş bir ölüm makinesi olarak oynayabilecek. Aynı zamanda işini gürültü çıkarmadan, gizlice halleden bir karakter olma şansı da aktörü oldukça etkilemiş gibi görünüyor.

Söz konusu duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Techland'ın üstlendiği korku, aksiyon, rol yapma oyunu Dying Light 2; Xbox X|S Serisi, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC için 7 Aralık 2021 yılında çıkış yapacak. Dying Light serisinin heyecanla beklenen ikinci halkası uzun bir sessizlikten sonra geçtiğimiz etkinliklerde tekrar ortaya çıkmış ve çıkış tarihi de duyurulmuştu.

The post Rosario Dawson, Dying Light 2 Kadrosuna Girdi appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri