Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, 50 yaşında ama yıllara meydan okuyor
90'lı yıllarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Meksika yapımı Marimar ve Rosalinda dizilerinin yıldızı Thalia, 50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllara meydan okuyan güzel şarkıcıyı görenler gözlerine inanamıyor
Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi olan pembe diziler Rosalinda ve Marimar'ın başrol oyuncusu Thalia'nın son hali herkesi şaşırtıyor.
GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR
50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thalia, fiziğiyle de gençlere adeta taş çıkartıyor.
TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI
Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia'yı görenler gözlerine inanamıyor.
İşte Thalia'nın son hali;
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