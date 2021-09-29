Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör römorkuna yüklü üzüm çuvalları üzerinde oturan bir kişi çuvalların kaymasıyla birlikte yola düşerek yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktör römorkuna yüklü üzüm çuvalları üzerinde oturan bir kişi çuvalların kaymasıyla birlikte yola düşerek yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa C. idaresindeki römorku üzüm çuvallarıyla dolu 45 EH 357 plakalı traktör Akkeçili mevkiine doğru seyir haline çıktı. Traktör römorkunun üzerindeki üzüm çuvallarına oturan Dilaver A. (55) ve Aydın K. çuvalların kaymasıyla birlikte yola savruldu. Kazada Aydın K. yara almazken Dilaver A. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Dilaver A.'yı hastaneye kaldırdı. Yola savrulan üzüm çuvalları nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çuvalların çekilmesiyle birlikte trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü

Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş
Magazin Yiğit Marcus Aral Müge Anlı Ebru Şallı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Muslera Fatih Terim Umut Meraş Bülent Uygun Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Römorka yüklü üzüm çuvallarına oturan adam yola düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:08:37. #1.12#