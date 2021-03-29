Romanya'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
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Romanya'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Serkan Eruysal - Haberler | Güncel
Romanya'da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Romanya'da, başkent Bükreş başta olmak üzere tüm şehirlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konan yeni kısıtlamalar protesto ediliyor.

Romanya'da, başkent Bükreş başta olmak üzere tüm şehirlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konan yeni kısıtlamalar protesto ediliyor.

Şehirlerin valilik binaları önünde toplanan kalabalık sosyal mesafeyi hiçe sayarak, "özgürlük", "maskeler çıkarılsın", "hükümet istifa" şeklinde slogan attı.

Bükreş'te Aralık 2020 genel seçimlerinde meclise giren Romanya Birliği Partisi (AUR) lideri George Simion öncülüğünde toplanan kalabalık, daha sonra valilik önünden Hükümet Binası önüne doğru yürüdü.

Hükümet, artan vaka sayıları nedeniyle dünden itibaren vaka sayısı yüksek şehirlerde tüm ticari işletmelerin saat 18.00'de kapanması ve saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Kovid-19 nedeniyle 20 milyon nüfuslu ülkede 23 bin 234 kişi hayatını kaybetti, 940 bin 443 kişide virüs tespit edildi.

Yetkililer, artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin yoğun bakım salonlarında yer kalmadığını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Eruysal

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