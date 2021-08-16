Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
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Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu

Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere 'Eda' yazıp yanına da ayıcık ve kutu içerisinde yüzük bırakan genç ile kızın komşusu arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere 'Eda' yazıp yanına da ayıcık ve kutu içerisinde yüzük bırakan genç ile kızın komşusu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kız arkadaşının kendisine cevap vermemesi üzerine arkadaşının yan komşusu ile tartışan genç, tartıştığı adamı ayağından vurarak yaraladı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7204 Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Ö., (27), asfalt üzerine boya ile 'Eda' yazdı. Genç yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ve bir de gül koydu. Genç daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı. Bu sırada genç ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ayaklarından vurdu

Bunun üzerine Cüneyt Ö., yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşının komşusunu ayaklarından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı şahıs polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şahıs yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu
Romantik sevgili kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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