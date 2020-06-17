Romantik Komedi 2 filminin konusu ne ? Romantik Komedi 2 oyuncuları kim? Romantik Komedi 2 künyesi..
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Romantik Komedi 2 filminin konusu ne ? Romantik Komedi 2 oyuncuları kim? Romantik Komedi 2 künyesi..

Yönetmenliğini Erol Özlevi'in üstlendiği 14 Şubat 2013 yılında vizyona giren Komedi , Romantik türündeki Romantik Komedi 2 hakkında merak ettiklerinizi sizler için haberimizde derledik..

Romantik Komedi 2 filminin konusu ne ? Romantik Komedi 2 oyuncuları kim? Romantik Komedi 2 künyesi..
17.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:46

ROMANTİK KOMEDİ 2FİLMİNİN KONUSU NE ?

Esra (Sedef Avcı) heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem (Sinem Kobal) de kızlar arasındaki tek bekar kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisiCem'i(Engin Altan Düzyatan) evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar. Didem evlenme teklifi beklerken, Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde'yle (Özge Ulusoy) tanışır ve filmine konsantre olur.Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem'i yakıntakibe alır. Bu takip esnasında erkeklerinAntalya "Adam&Eve Otel"de bekarlığa veda partisinde olduklarını öğrenir.Böylece komik ve romantik bir macera başlar. Kızlar erkeklerin bekarlığa veda partisinde neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında otele sızarlar.

ROMANTİK KOMEDİ 2FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ajda PEKKAN

Ünal SİLVER

Engin ALTAN DÜZYATAN

Sinem KOBAL

Burcu KARA

Sedef AVCI

Cemal HÜNAL

Gürgen ÖZ

Gökçe ÖZYOL

Öykü ÇELİK

Özge ULUSOY

Nurseli İDİZ

Kubilay PENBEKLİOĞLU

ROMANTİK KOMEDİ 2 KÜNYESİ

Orijinal İsmi: Romantik Komedi 2 : Bekarlığa Veda

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2013

Süre: 110dkTür: Komedi , Romantik

Senarist: Ceren Aslan , Aslı Zengin

Yönetmen: Erol Özlevi

Yapımı: 2013 - Türkiye

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