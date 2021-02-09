Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filminin konusu nedir? Romantik Komedi 2 oyuncuları kimler? Romantik Komedi 2 nerede çekildi?

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, 2013 Türkiye yapımı komedi ve romantik türündeki sinema filmidir. 2010 yapımı Romantik Komedi isimli filmin devamı niteliğinde olan yapımda önceki filmde rol alan birçok oyuncu bu filmde de rol almıştır. Filmin yönetmenliğini ise ilk uzun metrajlı sinema işine imza atan Erol Özlevi üstlenmiştir.

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Esra, heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem de kızlar arasındaki tek bekâr kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisi Cem'i evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar. Didem evlenme teklifi beklerken, Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde'yle tanışır ve filmine konsantre olur. Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem'i yakın takibe alır. Bu takip esnasında erkeklerin Antalya "Adam & Eve Otel"de bekârlığa veda partisinde olduklarını öğrenir. Böylece komik ve romantik bir macera başlar. Kızlar erkeklerin bekarlığa veda partisinde neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında otele sızarlar.

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sinem Kobal - Didem

Sedef Avcı - Esra

Burcu Kara - Zeynep

Engin Altan Düzyatan - Cem

Gürgen Öz - Yiğit

Cemal Hünal - Mert

Öykü Çelik - Hande

Nurseli İdiz

Ali Ersan Duru

Gökçe Özyol - Ergün

Özge Ulusoy - Gözde

Selim Bayraktar