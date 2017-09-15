Roman Vatandaşlar, Uyuşturucudan Kurtulmak İçin Dernek Kurdu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Roman vatandaşlar, ailelerini uyuşturucudan kurtarmak için mahallelerinde gerçekleşen uyuşturucu satışını engellemek için dernek kurdu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Roman vatandaşlar, ailelerini uyuşturucudan kurtarmak için mahallelerinde gerçekleşen uyuşturucu satışını engellemek için dernek kurdu.
Saadet Mahallesi'nde kurulan derneğin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan Saadet Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Gençleri Koruma ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Uzer, göreve geldiğinde uyuşturucu ile mücadele için mahalle halkına söz verdiğini söyledi.
Uyuşturucuyla mücadele için yemin ettiğini belirten Uzer, "Derneğimizin açılmasına bile müsaade etmeyen insanlarımız var. Gençlerimiz eriyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Daha bir saat öncesi bonzai kullandığı için bir gencimiz hastaneye kaldırıldı. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.
Karacabey Belediye Başkanı Özkan ise, uyuşturucuyla hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.
Özkan, farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "Bu konuda millet olarak, devlet olarak topyekün seferberlik oluşturmalıyız. Her şeyden önemlisi, ailelerin evlatlarına sahip çıkması ve onları takip etmesiyle sonuç alabiliriz." dedi.
Programda, Karacabey Belediyesi tarafından "Maddeye değil hayata bağlan" isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.
Konuşmaların ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.