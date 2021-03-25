Romain Grosjean, Haas'la olan bağlarını F1 Espor takımı ile koruyacak

Fransız Formula 1 pilotu Romain Grosjean'ın geçtiğimiz sezon Bahreyn yarışısında talihsiz bir kaza geçirmişti. Yaraları sebebiyle F1 kariyerini beklenenden erken sonlandıran yarış pilotu, Haas'ın F1 Espor takımının RG8 Esports tarafından yönetilmesi konusunda Amerikan ekibiyle anlaşma imzalandığını duyurdu. Fransız sürücü böylece 2021 yılında da Haas ile bağlarını korumuş olacak.

Romain Grosjean anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Bu sezon Haas'ın, R8G Esports'la F1 Espor Pro Serisi'ne olan katılımını yöneteceğim için çok mutluyum. Son bir yıldır Espor'larındayım ve takımımızın iyi durumda olduğuna inanıyorum. Benim için Haas F1'e bu konuda yardım etmek ve birlikte yarışmak harika bir hikaye. Tabii ki, bu birlikte yaptığımız iyi bir devam hikayesi. Bu yüzden, ilk yarışımıza ve espor yarışlarında neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"ROMAIN'IN UZMANLIĞINI EKİBİMİZDE KULLANACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Haas takım patronu Guenther Stiner ise şunları söyledi: "Romain'ın esporlarına karşı hevesini ve R8G Esports'un uzmanlığını, F1 Espor Pro Serisi'ndeki ekibimizde kullanacağımız için mutluyum. Bu, bizim için önemli bir adım. Espor çevresini gerçekten anlayan ve programımızı bir üst seviyeye taşımaya yardımcı olacak bir grupla çalışacak olmaktan dolayı mutluyuz. Bu sezonun Sanal Grand Prix Serisi'nde kazandık ve geçmişte de F1 Espor Pro Serisi'nde bir dizi iyi sonuç olacak. R8G Esports'un rehberliği ışığında bu sezon F1 Espor Pro Serisi'ndeki formumuzu korumak harika olacak."

Haas geçen sezonki F1 Espor şampiyonasını dokuzuncu sırada bitirmişti. Ekibin sezon boyunca aldıkları en iyi sonuç ise Simon Weigang ile birlikte Silverstone'da elde ettikleri dördüncülüktü.

Takım hakkındaki, 2021 F1 Espor kadrosu ve sezon planlarına dair bilgilerin ilerleyen dönemlerde açıklanması bekleniyor.