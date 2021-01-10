Roma - Inter maçı hangi kanalda? Roma - Inter maçı kadroları! Roma - Inter maç canlı izle!

Roma - Inter Maçı oldukça dikkat çeken ve pek çok kişi için nmerakla merak eden bir karşılaşma. Peki, Roma - Inter maçı hangi kanalda? Roma - Inter maçı kadroları! Roma - Inter maç canlı izle!

Pek çok insan tarafından merakla beklenen Roma - Inter maçı hangi kanalda? Roma - Inter maçı kadroları! Roma - Inter maç canlı izle!

ROMA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Oldukça merakla beklenenRoma - Inter maçı Nesine.com ve BeİN Sport 3 tv'de yayınlanacak.

ROMA - INTER MAÇI NE ZAMAN?

Roma - Inter maçı bugün, 10 ocak saat 14.30 başladı. 2-2 devam eden maçın seyri merak ediliyor. Bir Italya Seria A maçı olan Roma - Inter maçı futbol severler tarafndan merakla bekleniyor.