ROMA İMPARATORLUĞU'NUN SON KALESİ SPONSOR BEKLİYOR
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ROMA İMPARATORLUĞU'NUN SON KALESİ SPONSOR BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU Roma İmparatorluğu'nun Güneydoğu'daki son kalesi olan Mardin Dara Antik Kenti, sponsor bekliyor.

DOĞU Roma İmparatorluğu'nun Güneydoğu'daki son kalesi olan Mardin Dara Antik Kenti, sponsor bekliyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, "Sponsorları Dara'ya bekliyoruz. Hem gelip kenti gezsinler, hem de var olan potansiyelini görerek, bize kazı bağlamında destek olsunlar" dedi.

Bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun son kalesi olan ve zaman zaman, büyük savaşların yaşandığı yer olarak bilinen Mardin kent merkezinin 30 kilometre uzaklıkta Dara Antik Kenti, zindan, su kemerleri, su sarnıçları ve galeri mezarlarıyla, son yıllarda turizminin en önemli noktalarından biri haline geldi. Dara Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, büyük ölçekli yapılarda kazı çalışmalarının sağlıklı ve kesintisiz yapılabilmesi için, iş insanlarına sponsor olmaları çağrısında bulundu.

Dara Antik Kenti'nde yapılacak kazılarda elde edilecek yeni bulguların, tarihin akışına da yön verebileceğini ifade eden Doç. Dr. Metin, "Dara Antik Kenti'nde, 2 ayrı kazı planımız var. Bunlardan birisi, burada çıkan malzemeleri bilim dünyasına tanıtmak, ikincisi de var olan potansiyelini en üst sıralara taşımaktır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili her ikisi açısından da bir takım ön adımlar attık. Özellikle bu ikincisini söylediğimiz, yani bu Dara'nın potansiyelini ortaya çıkartmak için büyük ölçekli yapıları kazmak istiyoruz. Bu bağlamda, genel müdürlüğümüz bize destek oluyor. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bize çeşitli lojistik destekler sağlıyor. Ancak bizim daha fazla bütçeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu bağlamda, sponsorları Dara'ya bekliyoruz. Hem gelip kenti gezsinler, hem de var olan potansiyelini görerek, bize kazı bağlamında destek olsunlar" dedi.

ROMA İMPARATORLUĞU'NUN SON KALESİ SPONSOR BEKLİYOR
ROMA İMPARATORLUĞU'NUN SON KALESİ SPONSOR BEKLİYOR
ROMA İMPARATORLUĞU'NUN SON KALESİ SPONSOR BEKLİYOR
ROMA İMPARATORLUĞU'NUN SON KALESİ SPONSOR BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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