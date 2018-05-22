Rolü İçin Dövüş Eğitimi Alan Yasemin Allen'in Bacakları Mosmor Oldu

Malezya'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.

MALEZYA'DA ÇEKİLEN DİZİNİN KADROSUNA DAHİL OLDU

Çi dizisi final yapan güzel oyuncu Yasemin Allen, Malezya'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil oldu.

HAYRANLARININ YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde çekimler için Malezya'ya uçan oyuncu, 6 ay boyunca burada kalacak. Rolü için dövüş ve silah eğitimi alan oyuncu, önceki gün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını yüreğini ağzına getirdi. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi için yüreğini ortaya koyan oyuncunun dövüş sahnelerinde bacakları mosmor oldu.

"KAPLANA DÖNÜŞÜYORUM"

Setten çekilmiş karesine "Kaplana dönüşüyorum yavaştan… Çok normal bu izler, mükemmel bir ekiple kontrol altında… Biraz hareketli sahneler çekiyoruz sadece" mesajını yazdı