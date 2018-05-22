Rolü İçin Dövüş Eğitimi Alan Yasemin Allen'in Bacakları Mosmor Oldu
Malezya'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in dövüş eğitimlerinden sonra bacakları mosmor oldu.
Malezya'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.
MALEZYA'DA ÇEKİLEN DİZİNİN KADROSUNA DAHİL OLDU
Çi dizisi final yapan güzel oyuncu Yasemin Allen, Malezya'da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil oldu.
HAYRANLARININ YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRDİ
Geçtiğimiz günlerde çekimler için Malezya'ya uçan oyuncu, 6 ay boyunca burada kalacak. Rolü için dövüş ve silah eğitimi alan oyuncu, önceki gün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını yüreğini ağzına getirdi. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi için yüreğini ortaya koyan oyuncunun dövüş sahnelerinde bacakları mosmor oldu.
"KAPLANA DÖNÜŞÜYORUM"
Setten çekilmiş karesine "Kaplana dönüşüyorum yavaştan… Çok normal bu izler, mükemmel bir ekiple kontrol altında… Biraz hareketli sahneler çekiyoruz sadece" mesajını yazdı
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25 yıllık askerim hep tüfek omza yaptım...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadın makyajla bir harika ama makyajsız facia!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AKŞAMDAN KALMAYIM AÇILMADI KAFAM BİR TÜRLÜ BU RAMAZAN ORUÇ MUHABBETİ NEREDEN ÇIKTI YACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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WAY ARKADAŞ NE KADAR HASTASI VARMIŞ YAAA, HİÇTE BELLİ OLMUYOR OYSAKİCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok güzelsiniz yasemin seni beğenerek izliyorum çok beğeniyorum ayaklarını düşünme onlar geçici sen kalıcıCevap Yaz Yayından Kaldır