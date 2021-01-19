Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi! Rojda Demirer kaç yaşında, nereli?
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Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi! Rojda Demirer kaç yaşında, nereli?

19.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:13
Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi! Rojda Demirer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündem olan Rojda Demirer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Rojda Demirer hakkında merak edilenler. Rojda Demirer hayatı ve biyografisi. Rojda Demirer kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Rojda Demirer merak konusu oldu. İşte Rojda Demirer hakkında merak edilen Rojda Demirer kimdir, Rojda Demirer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ağustos 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: Ankara

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.

Rol aldığı oyunlar

• Ayyar Hamza : Ali Bey - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

• Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

• Küçük Karabalık : Samed Behrengi - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

• Gazap Üzümleri : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

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