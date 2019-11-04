04.11.2019 21:51

- Rögar kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde açılan rögar çukuruna düşen ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olan Hasan Şahin'e ait inek, yeni yapılmakta olan üniversite inşaatındaki rögar kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ve fen işleri ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu kepçe yardımıyla rampa yapılan kuyudan kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibi Hasan Şahin'e teslim edildi.

Kaynak: İHA