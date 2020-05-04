Rodoplu, "Evde kalan insanlar, kendisine hareket alanı oluşturmalı"

EGİKAD konuğu Rodoplu, " Koronavirüse karşı alabileceğimiz en iyi önlemlerinden biri bağışıklık sistemini güçlü tutmak"

Ege İş Kadınları Derneği( EGİKAD), koronavirüs boyunca evde kalan insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi için yapılması gerekenleri konuşmak üzere Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu'yu ağırladı. İnternet üzerinden gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için insanların hareket alanı oluşturması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs, nedeniyle evlere kapanan insanların hareketsiz kaldığını ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, koronavirüsün dünya gündemini işgal ettiğini belirtti. Koronavirüse elbet çare bulunacağını ifade eden Baran, "Evde kaldığımız bu süre boyunca kendi sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar bağışıklık sistemimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda daha detaylı bilgi alabilmek için Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu'yu ağırlayarak, konuyu irdeledik" dedi.

"Tüketilen gıdalara dikkat edilmesi lazım"

Dünyanın dijital değerler üzerine kurulacağını hatırlatan Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, Dünya Sağlık Örgütü verilerinde üç milyondan fazla koronavirüs vakasının olduğunu söyledi. Reel sektör için de virüsün ağır tahribat yarattığını ifade eden Rodoplu, " Kalıtımsal hastalığı olanlar bu hastalığı daha ağır zor atlatıyor. Bu dönemde aldığımız önlemler hastalığın yayılmasına engel olabilir. Koronavirüs süresince alacağımız kişisel önlemlerin en önemlisi bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak. Bu konuda her bireyin yediği ve içtiği gıdalara dikkat etmesi gerekir" dedi.

"Market ürünlerinin içeriklerine bakılmalı"

Teknolojinin hayatımızın her alanında yer almasından kaynaklı hastalıkların arttığını ifade eden Rodoplu, bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için su içmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Düzenli uykunun insan sağlığı için korunması için özel bir yerinin olduğunu belirten Rodoplu, " Marketlerden aldığımız gıdaların ürün içeriklerine mutlaka bakın. Bu ürün içiriklerine baktıkça evinize daha az paketlenmiş ürün alacaksınız. Yediğini yemekler kadar gün içinde hareketli olmanız da çok önemli. Evde kalmak zorunda kaldığımız bugünlerde ise insanların kendisine küçük hareket alanı oluşturması gerekir. Doktor tavsiyesi olmadan lütfen ilaç kullanmayın çünkü kullandığınız bu ilaçlar vücudunuzun doğal direncini düşürüyor. Bu süre zarfında süper gıda olarak bilinen nar, brokoli, ıspanak, marul, badem gibi antioksidan özelliği olan ürünlerin tüketilmesi olması" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler