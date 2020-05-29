Rodoplu'dan Coronavirüs Teşekkürü Tüm dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 salgını ile mücadele sürerken Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu'dan farklı bir açıklama geldi.

RODOPLU'DAN CORONAVİRÜS'E TEŞEKKÜR

Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu Koronavirüs'e teşekkür eden bir mesaj yayımladı. Rodoplu mesajında;

''Teşekkürler Korona… Sana minnettarım… Seni zamanında anlayabilsek bunca ölen olmazdı. Bilime sadık kalsak, yoğun bakıma ihtiyaç olmazdı. Seni geç ve zor anladık. Ancak, her şeye rağmen minnettarım. Sayende evde kaldık. Evimizi tanıdık. Aile nedir onu anladık. Hatalarıyla, sevaplarıyla birbirimizi tarttık. Kızdık, kıskandık, sevdik. Sokağın, özgürlüğün kıymetini anladık. Caddeleri, parkları, yürüyüş yollarını aradık. Kahveleri, kafeleri, lokantaları özledik. Hijyenin önemini, temizliği öğrendik. El yıkamanın ne kadar değerli olduğunu öğrendik ve sayende vücudumuzu tanıdık. Bağışıklık sistemini, beslenmenin, egzersizin önemini, hatta evde, dört duvar arasında egzersiz bile yaptık, yürüdük. Bayram yaşadık, dokunmadan, el sıkmadan, el öpmeden, sarılmadan bayram kutladık. Birine sevdiğimizi söylemenin değerini öğrendik. Dokunmadan, sarılmadan sevgimizi gösterebileceğimizi anladık. Sağlık emekçilerini daha yakından tanıdık. Doktorları, hemşireleri, kargo çalışanlarını, market çalışanlarını, fırınları, bakkalları, belediye çalışanlarını, çiftçileri, üretenleri, evinden eğitime devam eden öğretmenleri, güvenliğimizi sağlayanların ne çok önemli olduğunu. Zor zamanlarımızda kimlerin yardıma koşabileceğini gördük. Boş sözlerle, bol vaat verenlerin böyle zamanlarda nasıl ağız değiştirdiğini izledik. Peki, ben? Ben de minnettarım sana. "Bay acil" olarak mutluyum. İlk defa bir bayramda trafik kazası yüzünden ölen ve yaralanan olmadı."

Kaynak: Bültenler