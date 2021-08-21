Rocky, Creed ve Drago, Big Rumble Boxing'de yumruk atıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rocky, Creed ve Drago, Big Rumble Boxing'de yumruk atıyor!

Rocky, Creed ve Drago, Big Rumble Boxing'de yumruk atıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Big Rumble Boxing: Creed Champions'ın en yeni oynanış fragmanı, Rocky, Creed ve Drago'nun ringde yumruk atışını gösteriyor.

Big Rumble Boxing: Creed Champions oynanış görüntüleri, Rocky Balboa, Ivan Drago, Apollo ve Adonis Creed gibi ikonik karakterlere bir bakış sunuyor.

Survios'ın kısa süre önce Big Rumble Boxing: Creed Champions için yayınladığı yeni oyun fragmanı, dövüşünün oyun açısında sunduğu her şeye 90 saniyelik bir bakış sunuyor. Fragmanda Rocky, Drago, Apollo Creed ve Adonis gibi Rocky ve Creed serilerinden ikonik rakipler görünüyor. Fragmanda paylaşılan ayrıntılara göre Big Rumble Boxing , toplam 13 rekabetçi halka, çoklu dövüş stilleri, 20 Şampiyon Kariyeri, bir eğitim özelliği ve yerel PvP'ye sahip.

Survios tarafından geliştirilen Big Rumble Boxing: Creed Champions 13 Eylül'de piyasaya sürülecek. Oyunun ön siparişleri halihazırda mevcut bulunuyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rocky, Creed ve Drago, Big Rumble Boxing'de yumruk atıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:21:19. #1.14#

title