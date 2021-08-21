Rocky, Creed ve Drago, Big Rumble Boxing'de yumruk atıyor!

Big Rumble Boxing: Creed Champions'ın en yeni oynanış fragmanı, Rocky, Creed ve Drago'nun ringde yumruk atışını gösteriyor.

Big Rumble Boxing: Creed Champions oynanış görüntüleri, Rocky Balboa, Ivan Drago, Apollo ve Adonis Creed gibi ikonik karakterlere bir bakış sunuyor.

Survios'ın kısa süre önce Big Rumble Boxing: Creed Champions için yayınladığı yeni oyun fragmanı, dövüşünün oyun açısında sunduğu her şeye 90 saniyelik bir bakış sunuyor. Fragmanda Rocky, Drago, Apollo Creed ve Adonis gibi Rocky ve Creed serilerinden ikonik rakipler görünüyor. Fragmanda paylaşılan ayrıntılara göre Big Rumble Boxing , toplam 13 rekabetçi halka, çoklu dövüş stilleri, 20 Şampiyon Kariyeri, bir eğitim özelliği ve yerel PvP'ye sahip.

Survios tarafından geliştirilen Big Rumble Boxing: Creed Champions 13 Eylül'de piyasaya sürülecek. Oyunun ön siparişleri halihazırda mevcut bulunuyor.