Rockstar Games Trilogy için özür diledi

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition'ın piyasaya sürülmesi pek iyi karşılanmadı. Gta Trilogy birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı fakat Rockstar'ın buna karşın iyi bir haberi var: Rockstar klasik versiyonları geri getiriyor.

Rockstar, "Öncelikle, bu oyunları oynarken sorunlarla karşılaşan herkesten içtenlikle özür dilemek istiyoruz" diye yazdı. "Grand Theft Auto serisi ve bu ikonik Trilogy'yi oluşturan oyunlar, dünyanın dört bir yanındaki hayranlar için bildiğimiz kadar bizim için özel. Bu klasik oyunların güncellenmiş sürümleri, kendi kalite standartlarımızı veya taraflarımızın beklediği standartları karşılayan bir durumda piyasaya sürülmedi."

Trilogy Remastered'dan vazgeçmiyor, düzeltmelerin ve iyileştirmelerin gelecekteki güncellemelerde sunulacağını vaat ediyor. GTA Trilogy'nin orijinal oyunları Rockstar Store'a tekrardan eklenecek. GTA Trilogy'nin sahibi olan veya 30 Haziran 2022'ye kadar satın alan herkese klasik oyunlar ücretsiz olarak verilecek.

Bir Rockstar temsilcisi, klasik GTA Trilogy paketinin Steam'de değil yalnızca Rockstar Launcher üzerinden sunulacağını doğruladı. Rockstar, oyunları tekrar kullanıma girer girmez yeni bir güncelleme daha alacağını söyledi.

Rockstar'ın yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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