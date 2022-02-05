Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı - Haberler
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Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı

Rockstar Games'in internet sitesinden yaptığı paylaşımda GTA V ve GTA Online'nın yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış tarihini açıkladı.

Rockstar Games'in yaptığı paylaşımda GTA 5 ve Gta Online'ın neredeyse 9 yıllık bir serüven sonrası üçüncü nesil konsollara da çıkış yapacağını duyurdu.

GTA 5 topluluğunun her zamankinden daha güçlü olmasıyla, Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online, önümüzdeki 15 Mart'ta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelecek ve gişe rekorları kıran açık dünya deneyimini en son donanımda oyuncularla buluşturacak.

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En yeni nesil donanımlar üzerinde yolculuklarına devam etmek isteyen PS4 ve Xbox One oyuncuları, lansmanda tek seferlik geçişle hem GTAV hikaye modu ilerlemelerini hem de mevcut GTA Online karakterlerini ve ilerlemelerini PS5 ve Xbox Series X/S'e aktarabilecekler.

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Ayrıca GTA Online'da bazı iyileştirmeler yer alacak. PS5 ve Xbox Series için GTA Online ayrıca Online'a girmeden önce hikaye modu önsözlerini atlama yeteneği ve yepyeni bir GTA Online öğreticisi de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme içeriyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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