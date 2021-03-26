Rocket League mobil oyunu Rocket League SideSwipe geliyor!
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Rocket League mobil oyunu Rocket League SideSwipe geliyor!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Rocket League mobil oyunu Rocket League SideSwipe geliyor!

Son senelerin en gözde oyunlarından biri olan Rocket League sonunda mobil cihazlara geliyor. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Psyonix'in yaptığı oyun Rocket League'in mobil versiyonu Rocket League Sideswipe, İOS ve Andorid için duyuruldu.

Rocket League Sideswipe'da yine arabalar ile futbol oynanmaya çalışılacak fakat ana oyuna göre bir takım değişiklikler olacak. Rocket League Sideswipe, 1v1 ve 2v2 maçlar sunulacak ve 2 dakikalık hızlı tempolu maçlara çıkılacak. Bunun yanı sıra yandan bakma olasılığına da hizmet verecek oyun, geliştirici olmasının yanı sıra yeni başlayacak olanlar için hemde tecrübeli olanlar için güzel bir oyun deneyimi sunuyor.

Ana oyunda olduğu gibi araçlarınızı dilediğiniz gibi seçebileceksiniz ve seçtiğiniz araçları istediğiniz gibi donanımlayabileceksiniz.

Oyunun bu sene içinde İOS ve Android için yayınlanması hedefleniliyor. Oyunun yayınlanma tarihi ile ilgili net bir bilgi yok.

Oyun Yeni Zelanda ve Avustralya'da kısa süre içinde oyunun alfa testi kullanıma açılacak.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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