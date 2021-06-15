Rocket League Championship Series X Şampiyonası başlıyor!
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Rocket League Championship Series X Şampiyonası başlıyor!

Rocket League Championship Series X Şampiyonası başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dünyanın en iyi Rocket League takımları yer alıyor.

Roket Lig Şampiyonluğu Serisi (RLCS) X 15-20 Haziran tarihleri ??arasında gerçekleşecek ve her gün dünyanın en iyi Rocket League takımlarının yer aldığı maçlarla dolu olacak.

Ek olarak, 16-19 Haziran tarihleri ??arasında farklı bölgelerden (Japonya, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika) gösteri maçları izleyeceğiz.

İki ayrı formatta oynanacaklar: Japonya ve Orta Doğu için 3v3 Standart ve Kuzey Amerika ve Avrupa için 2v2 Çiftler.

Her 3v3 Standart gösteri maçı için 6,000$ ve her 2v2 şov maçı için 4,000$ ödül olacak.

Maçlar 20 Haziran'a kadar devam edecek ve son gün Avrupa ve Kuzey Amerika finallerini gösterecek.

Etkinlik, AB, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Güney Amerika olmak üzere dört farklı bölgede gerçekleştirilecek, ancak Okyanusya ve SA, her bölgeden yalnızca en iyi iki takımı yedinin en iyisi olan tek bir seride karşı karşıya getirecek.

EU ve NA, tam bir playoff grubunda yarışan altı takıma sahip olacak.

Bölgesel yarışmaların her birinde yarışan takımlar ise şu şekilde:

Avrupa

Team BDS

Team Vitality

Top Blokes

Guild Esports

Solary

Team Queso

Kuzey Amerika

NRG Esports

Team Envy

Spacestation Gaming

Rogue

G2 Esports

FaZe Clan

Okyanus

Ground Zero Gaming

Cringe Society

Güney Amerika

True Neutral

FURIA

Resmi Rocket League web sitesinde turnuva formatı, ödül ve tam program hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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