Rocket Lab, Yörüngeye Yedi Uydu Yerleştirdi

Rocket Lab'ın iki aşamalı "Electron" roketi, şirketin Yeni Zelanda'daki fırlatma mevziinden bugün kalktı. Firma, yedinci görevi olan bu uçuşla Dünya'nın alçak yörüngesine 7 adet uydu yerleştirdi. Firmanın temsilcileri, uçuştan 56 dakika sonra yedi uydunun da başaralı bir şekilde uzaya yerleştirildiğini söyledi.

Roketin taşıdığı uydulardan ikisi ABD Özel Harekât Komutasına ait, Prometheus uydularıydı. Ayrıca rokette yine ABD'ye ait ACRUX-1 isimli bir uydu da mevcut. ACRUX-1 Melbourne Uzay Programı'nda eğitici bir araç olarak kullanılmak üzere uzaya fırlatıldı.

Rocket Lab temsilcileri, "Make it Rain" görevinin basın açıklamasında, "BlackSky Global-3, roketimizde bulunan en büyük uzay aracı. Uydu; mekânsal coğrafya araştırmaları, uydu resimleme teknolojileri ve küresel gözlem servislerine öncülük eden BlackSky firmasına ait" şeklinde bir açıklama yaptı.

Rocket Lab, 17 metre uzunluğundaki ve 1,2 metre genişliğindeki Electron roketiyle uzaya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Roket, uzaya maksimum 225 kg kargo taşıyabiliyor ve roketin toplam uçuş masrafı 5 milyon dolar.

Rocket Lab'in temsilcileri, bugünkü görevde uzaya taşınan kargonun 80 kg olduğunu bildirdi.

Electron roketi, test uçuşları da dahil toplam yedi kez uçtu. Rocket Lab'ın CEO'su, firmanın uzay uçuşu eylemlerini arttırmayı düşünüyor. Firmanın CEO'su Peter Beck; Electron'un bu yıl, 12 görev gerçekleştirmesini istediğini söyledi.

Beck, Rocket Lab'in gelecekteki uçuşlarını sıklaştırmayı amaçladığını da vurguladı. Beck, gelecekte Rocket Lab'in haftada en az 1 uçuş gerçekleştirmesi istediğini söyledi.

Rocket Lab, gerçekleştirmeyi düşündüğü bu uçuşların hepsini Yeni Zelanda'da yapmayacak. Firma, ABD'nin Virginia eyaletine de bir uçuş pisti inşa ediyor. Pistin inşasının, 2019 sonlarına doğru bitmesi planlanıyor.