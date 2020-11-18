Rockefeller Center'a konulacak Noel ağacı 88'inci kez ışıklandırılacak
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Rockefeller Center'a konulacak Noel ağacı 88'inci kez ışıklandırılacak

18.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:36
Rockefeller Center'a konulacak Noel ağacı 88'inci kez ışıklandırılacak

ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan 23 metrelik Noel ağacı için hazırlıklara başlandı.

ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan 23 metrelik Noel ağacı için hazırlıklara başlandı. 2 Aralık'ta törenle açılacak olan noel ağacı 88'inci kez ışıklandırılacak.

ABD'nin New York şehrinde her yıl geleneksel olarak  Rockefeller Center'a konulacak Noel ağacı için hazırlıklar başladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ışıklandırma törenine koronavirüs nedeniyle katılımın olmayacağı açıklandı. Dev gökdelende 23 metrelik Noel ağacı için hazırlıklara başlandı.  Noel ağacının önümüzdeki haftalarda dekore edileceği ve 8 kilometreden uzun olan ışıklarının  2 Aralık saat 19.00'da törenle aydınlatılacağı ifade edildi. Törenle açılacak olan noel ağacı 88'inci kez ışıklandırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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