Rock Müzik Tutkunlarından Aıds Farkındalığı

İZMİRLİ müzisyenler, ünlü rock müzik grubu Queen'in vokalisti Freddie Mercury'yi anmak için düzenledikleri konserde AIDS için farkındalık mesajları verdi.

1970 yılında kurulan ve tüm dünyada albümleri 300 milyondan fazla satan İngiliz rock grubu Queen'in vokalisti Freddie Mercury için 27'nci ölüm yıldönümünde anma konseri düzenlendi. AIDS nedeniyle hayatını kaybeden Mercury'nin şarkılarının seslendirildiği gecede hastalıkla ilgili farkındalık mesajları verildi. Freddy Mercury'nin senfonik rock müziğin yaratıcısı olduğunu belirten Pislick Kedi müzik grubunun gitaristi Gökhan Özden, geceye İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek Queen parçalarını ve 80'ler müziğinin unutulmaz diğer eserlerini dinleyicilerle birlikte söylediklerini belirtti. 24 Kasım 1991'de AIDS nedeniyle hayatını kaybeden Freddie Mercury'nin gişe rekorları kıran biyografik filmi Bohemian Rhapsody ile onun nasıl bir sanatçı olduğunu bir kez daha gördüklerini anlatan Özden, "Sokak hayvanlarını çok sevmesiyle bilinen Freddy Mercury'i anarken hayvanlar için de bir fayda sağlamak istedik. Konsere gelenler mamalar getirdi ve toplanan mamaları Şopengazi Hayvan Barınağı'na teslim ettik" dedi.

Freddy Mercury için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan müzikseverlere gecenin sonunda sanatçının posterleri ile birlikte 'Öğren korun AIDS'e dur de' yazılı afişler dağıtıldı.

- İzmir