Robot resim çizen polis, emekli olunca öğrencilere resim dersi vermeye başladı

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de görev yaptığı sırada köy korucularının verdiği eşkalle robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan polis memuru Hidayet Gültekin (62), emekli olduktan sonra resim atölyesi açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' de alan Gültekin, şimdi Manisa'da yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

Manisa'da yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Hidayet Gültekin, 1990 yılında polis oldu. Bingöl'deki görevi sırasında saldırıya uğrayan köy korucularının verdiği eşkal ile robot resim çizip, teröristin yakalanmasını sağlayan Gültekin, sonraki yıllarda da yeteneği ile çok sayıda suçlunun bulunması çalışmalarına destek oldu. Gültekin daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' aldı. Polislik mesleğinden 53 yaşında emekli olan Gültekin, bu zamanda kadar 20'ye aşkın sergi açtı. Emekli olduktan sonra resim atölyesi açan Gültekin, şimdi yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.

Çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Gültekin, imkanı olmayan ailelerin çocuklarına da ücretsiz kurs verdiğini belirterek, "Emekli olalı 6 yıl oldu. Milli Eğitim'e bağlı bir anaokulunda çalışıyorum, resim çizip, öğretiyorum. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde kurs verdiğim 16 öğrencim var. Bir de maddi durumu iyi olmayan ailelerin 32 çocuğuna ücretsiz kurs veriyorum. Belirli bir süre sonra karşınızdaki gençlere bir şeyler aktarmak gerekiyor, bunun çabası içindeyim" diye konuştu.