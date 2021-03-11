Roblox hisselerinin değeri 40 milyar doları geçti
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Roblox hisselerinin değeri 40 milyar doları geçti

11.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:50
Roblox hisselerinin değeri 40 milyar doları geçti

Roblox hisselerinin halka arz edilmesi uzun süredir bekleniyordu. Halka açılan Roblox hisseleri, son aylarda büyük artış gösteren GameStop'la rekabete girdi. Önemli yatırımcıların hisse satın almasıyla fiyatları %54'e kadar artış gösterdi.

Ünlü oyun şirketi Roblox'un halka arzını gerçekleştirmesi uzun zamandır bekleniyordu. 2020'nin Kasım ayında halka arzını gerçekleştirmek için gerekli olan S-1 belgesini paylaşan şirket, bugün New York Borsasında doğrudan listeme ile halka açıldı.

Roblox hisseleri başlangıçta 45 dolar referans fiyatıyla listelenmişti. Şirketin halka arzından sonra bu fiyat %54'lük bir artış göstererek 64,50 dolara kadar yükseldi. Ocak ayında 520 milyon dolar yatırım alan Roblox'un değerlemesi 29,5 milyar dolar seviyelerindeydi. An itibarıyla Roblox'un değerlemesi 41,9 milyar dolar bazlarına ulaştı.

Söylenenlere göre Roblox çalışanları ve hissedarları tarafından, satılabilir konumda bulunan 650 milyon hissenin 388,2 milyonu satıldı.

855 MİLYON DOLARLIK YATIRIM BAŞARISI!

Piyasaya çıkışını 2004 yılında gerçekleştiren Roblox'un kurucuları David Baszucki ve Erik Cassel bugüne kadar 9 yatırım turunda toplamda 855 milyon doların üzerinde yatırım almayı başardı. Bu yatırımcılar arasında Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, Dragoneer Investment Group, Tiger Global Management, Greylock, Meritech Capital Partners, Index Ventures, Altos Ventures ve First Round Capital gibi önemli firmalar bulunuyor.

2006 yılından 2016 yılına kadar 10 yıllık bir süre zarfında sadece 9 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşabilen şirket, pandeminin de beraberinde getirdiği sosyallikten uzak hayat insanları evlere kitlerken Roblox ise aylık aktif oyuncu sayısını 32,6 milyon seviyelerine ulaştırmayı başardı. Roblox'un yıllık finansal tablosunda şirketin 2020 yılında 924 milyon dolar gelir elde ettiği görülürken, 2020 yılındaki zararı ise 253 milyon dolar seviyelerinde.

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