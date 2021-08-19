Roblox, Discord rakibi iletişim platformu Guilded'ı satın aldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roblox, Discord rakibi iletişim platformu Guilded'ı satın aldı!

Roblox, Discord rakibi iletişim platformu Guilded'ı satın aldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Oyun platformu Roblox, oyun içi iletişim platformu olarak hizmet veren Guilded'ı satın aldığını duyurdu.

Oyun sektörünün en önemli oyun platformları arasında yer alan Roblox, bugüne kadar 10,2 milyon dolar yatırım toplamayı başarmış, iletişim platformu Guilded'ı satın aldı.

2017 yılında Eli Brown tarafından San Francisco'da kurulan, oyun içi iletişim platformu Guilded, Discord'un rakip platformları arasında yer alıyor. Guilded, sesli ve yazılı bir şekilde iletişimi destekleyen Discord benzeri bir platformdur. Topluluk düzenlemesi adından etkinlik ve takvim gibi pek çok özelliğe sahip olan iletişim platformu, yüzlerce oyuna destek veriyor.

Roblox, Discord rakibi iletişim platformu Guilded'ı satın aldı!

"HER ZAMANKİNDEN DAHA İDDİALI PROJELER ÜSTLENECEĞİZ"

Guilded'in kurucusu ve CEO'su Eli Brown, "Bu satın alma ile Guilded'i daha da hızlı geliştirebileceğimiz ve her zamankinden daha iddialı projeler üstlenebileceğimiz anlamına geliyor" dedi. Ek olarak geçen yıl, sohbet platformu geliştirme ekibini genişletmek için A Serisi finansman turunda 7 milyon dolar topladı.

Roblox ve Guilded arasında gerçekleşen anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Roblox, Discord rakibi iletişim platformu Guilded'ı satın aldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:11:43. #1.15#

title