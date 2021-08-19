Roblox, Discord rakibi iletişim platformu Guilded'ı satın aldı!

Oyun platformu Roblox, oyun içi iletişim platformu olarak hizmet veren Guilded'ı satın aldığını duyurdu.

Oyun sektörünün en önemli oyun platformları arasında yer alan Roblox, bugüne kadar 10,2 milyon dolar yatırım toplamayı başarmış, iletişim platformu Guilded'ı satın aldı.

2017 yılında Eli Brown tarafından San Francisco'da kurulan, oyun içi iletişim platformu Guilded, Discord'un rakip platformları arasında yer alıyor. Guilded, sesli ve yazılı bir şekilde iletişimi destekleyen Discord benzeri bir platformdur. Topluluk düzenlemesi adından etkinlik ve takvim gibi pek çok özelliğe sahip olan iletişim platformu, yüzlerce oyuna destek veriyor.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA İDDİALI PROJELER ÜSTLENECEĞİZ"

Guilded'in kurucusu ve CEO'su Eli Brown, "Bu satın alma ile Guilded'i daha da hızlı geliştirebileceğimiz ve her zamankinden daha iddialı projeler üstlenebileceğimiz anlamına geliyor" dedi. Ek olarak geçen yıl, sohbet platformu geliştirme ekibini genişletmek için A Serisi finansman turunda 7 milyon dolar topladı.

Roblox ve Guilded arasında gerçekleşen anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.