'Robin Hood', İzmit'te bakkalda veresiye defterini kapattı

24.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:26

İSTANBUL 'un özellikle gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan ve bakkallardaki veresiye defterlerini alıp tüm borçları ödeyen gizemli hayırsever bu kez İzmit 'te ortaya çıktı. Bir bakkala borcu olan tüm vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, veresiye defterini alarak kayıplara karıştı.

İzmit Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanına dün gelen bir kişi dükkanın sahibi Selahattin Karagöz'e, mahalle halkının veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Yaklaşık 6-7 bin TL borçları olduğunu söylemesi üzerine gizemli kişi, veresiye defterini alacağını söyleyerek, dükkan sahibine 7 bin lira bıraktı. Bakkal camına da, "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

Kaynak: DHA