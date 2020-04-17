Robert de Niro ve Dicaprio, koronavirüsle mücadele için bağış yapana filmde rol verecek Robert De Niro ve Dicaprio, koronavirüsle mücadele için bağış yapana filmde rol verecek

Hollywood'un ünlü oyuncuları Robert de Niro ile Leonardo Dicaprio, ABD'de koronavirüs krizi sonrası zor durumda kalan insanlara yardım toplayan "All in Challenge" kampanyasında kendi hesaplarına bağış yapan bir hayranlarına yeni filmlerinde rol vereceklerini duyurdu. Oscar ödüllü ikili söz konusu rolün, Hollywood'un en prestijli yönetmenlerinden Martin Scorsese'nin yeni filmi 'Killers of the Flower Moon'da olacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com