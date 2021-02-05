Rober Hatemo mal varlığını açıkladı
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Rober Hatemo mal varlığını açıkladı

05.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:51
Rober Hatemo mal varlığını açıkladı

Şarkıcı Rober Hatemo, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Diş tedavisi için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, aylar sonra evinden çıktığını ifade etti. Hatemo, mal varlığını da ilk kez açıkladı. İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...

Snob Magazin'in haberine göre; Aracını teslim almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatemo, pandemi hakkında "Ne olacak bilmiyorum. Bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Spor yaparak kendimi rahatlatıyorum. Pandemi nedeniyle 1 yıldır şarkımı çıkaramıyorum. Hoş şarkı çıkarsam ne olacak? Yakında böyle giderse evi arabayı da yiyeceğim." dedi. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - ROBER HATEMO'DAN SNOB MAGAZİN'E SAMİMİ AÇIKLAMALAR

'BÖYLE GİDERSE SATACAĞIM'

Hatemo, "Yatırımınız var mı?" sorusuna, "Çok ayıp aslında. Bir yazlığım var, bir arsam var. Böyle devam ederse zaten ikisinden biri gidecek" diye cevap verdi.

'KALABALIK KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Nişantaşı'nda gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Rober Hatemo, "İki yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldim. Gördüğüm kalabalık karşısında şok geçiriyorum. Çok ayıp ya. Uzun bir aradan sonra evden mecburen çıkmak zorunda kaldım. Karabalık yüzünden yolumu şaşırdım resmen" diye konuştu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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