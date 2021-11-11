Rızık ne demek? Rızık anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Rızık kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Rızık anlamı ne? Rızık ne demek?

RIZIK NE DEMEK?

Arapça riz? 1. isim Yiyecek, içecek şey, azık: "Kimi mevtasına kefen biçmiyor/ Kimi helal rızkı yiyip içmiyor." - Seyrani 2. isim, din bilgisi Tanrı'nın bütün yarattıklarına verdiği nimet: "Bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek/ Tanrı'm o yolda rızkını vermiş, kusuru yok." - Mehmet Çınarlı

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