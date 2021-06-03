Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi
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Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık - Haberler | Güncel

- Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarındaki kar sürprizinden Rize'nin yüksek yaylaları da nasibini aldı.

- Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

RİZE - Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarındaki kar sürprizinden Rize'nin yüksek yaylaları da nasibini aldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni bir kaç gündür etkisi altına alan serin ve yağışlı hava Rize'nin yüksek kesimlerde de yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Yaylası, Kavrun Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı Ovit yaylası sakinleri haziran ayının ilk günlerinde gelen kar sürprizinin ardından bugüne güneşli hava ile uyandı. Dün akşam saatlerinde gelen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi
Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi
Rize'nin yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık

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