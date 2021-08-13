Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.

Rize'de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı
Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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