RİZE Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi
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RİZE Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi

RİZE Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi
09.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:19

Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı bestelediRİZE'nin Fındıklı ilçesinde müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' şarkısı besteledi.

Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' şarkısı besteledi. Şarkıyı seslendiren iki kardeşin kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' adlı şarkı besteledi. Şarkıda koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasağı ile annelerini göremeyecek olanların duygularına tercüman olmaya çalışan öğretmenlerin seslendirdiği şarkının kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Mustafa Durgun, "Anneler gününü çeşitli nedenlerden dolayı annelerinden uzak geçirmek zorunda kalanlar şarkı söyledik. Biz şanslıyız annemizin yanındayız, onun şefkati ile bu şarkı ortaya çıktı. Duygulara tercüman olmak istedik? dedi.

Şarkının sözleri şöyle;

Seninle attı kalbim

Gözlerimde ilk sen

Her nefesimde yanımda tadımda oldun annem

Uyudumda büyüdüm ben

Tıpış tıpış yürüdüm ben

Güldüğümde gülen, ağladığımda annem

Benzemez kimse sana

Sevemez hiçbir kimse

Sen benim uğurumsun benim melek annem

Uyudumda büyüdüm ben

Tıpış tıpış yürüdüm ben

Güldüğümde gülen, ağladığımda annem

RİZE Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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