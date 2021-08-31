RİZE, KADIN KOOPERATİFLERİ SERGİSİ..
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RİZE, KADIN KOOPERATİFLERİ SERGİSİ..

RİZE, KADIN KOOPERATİFLERİ SERGİSİ..
Habermetre - Haberler | Toplum

RİZE, KADIN KOOPERATİFLERİ SERGİSİ. .Rize Belediyesi Kadın Kültür Merkezi, Rize Kadın Kooperatiflerinin işbirliğinde Kültür Merkezi karşısı sahilde hazırlanan Rize'li üretken kadınların sergilerini; Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ziyaret etti.

RİZE, KADIN KOOPERATİFLERİ SERGİSİ. .

Rize Belediyesi Kadın Kültür Merkezi, Rize Kadın Kooperatiflerinin işbirliğinde Kültür Merkezi karşısı sahilde hazırlanan Rize'li üretken kadınların sergilerini; Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ziyaret etti.

Kaçkarın etekleri kadın kooperatifi, Koçira Kadın Kooperatifi, Ebruli Eller Kadın Kooperatifi, Rize Kadın El Sanatları Kooperatifi ve Belediye kadın Kültür Merkezinin, hanımlara el emeklerini pazarlamalarına imkan sağlayan çarşıyı gezen Vali Çeber ve Başkan Metin, "Bakır, Resim, Cam, Yün örgü, Rize bezi, penye, iğne oyası, yöresel örgü bebek, enişte lokumu vb. ürünleri inceleyerek kooperatif başkanlarından ürünler hakkında bilgi aldılar.

Vali Çeber ve Başkan Metin; İlimiz kültürünü yansıtan Hanımlarımızın yapmış olduğu birbirinden güzel ürünleri, çok beğendiklerini ifade ettiler. Serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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