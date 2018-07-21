Rize Hemşin'de Yapay Gölde Yüzme Şenliği Hd

Rize'nin Hemşin ilçesindeki yapay gölde Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında, 50 sporcunun katılımı ile ödüllü yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Hemşin ilçesinde, Hemşin Göleti Su Sporları Şenliği ile Hemşin Kültür Sanat ve Tulum Festivali düzenlendi. Şenliğe, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Gençlik ve Spor eski Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile vatandaşlar katıldı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Hemşin'in bir simgesi haline gelen yapay gölümüzü bu tür aktivitelerle ön plana çıkararak turizmden faydalanmak istiyoruz? dedi.

'HES YAPILACAK SÖYLENİYOR, KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da Hemşin Vadisi'nin hem turizm ekseninde, hem de turizm aktiviteleri ile tanıtılmasını arzu ettiklerini belirtti. Hemşin'de yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine değinen ve bu derelerin korunması gerektiğini kaydeden Bak,

"Derelerimizi korumamız lazım, kirletmememiz, derelere bir şeyler atmamamız, çevreyi korumamız lazım. Çünkü buralar birer cennet köşesi. Gelenlere güzel güzel, şırıl şırıl akan dereler sunmamız lazım. HES yapılacak diye şeyler söyleniyor, kesinlikle karşıyız desteklemiyoruz, bu derenin güzelliklerini korumamız lazım. Bu derenin güzelliklerini turizmle taçlandırmamız gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Hemşin deresi güzel olsun, cennet köşesi olsun, turizmle taçlansın." diye konuştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise Hemşin'in değerlerinin turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Bektaş "Yapay gölle süslenen manzara çok güzel, binaların görüntüsünü de güzelleştirmek için kentsel dönüşüm yürütülüyor. Bu sayede bir kültür mirası olan Hemşin turizme daha geniş yelpazede hizmet verecektir? dedi.

GÖLDE YÜZME YARIŞI

Şenlik kapsamında yapay gölde yüzme yarışları gerçekleştirildi. 6 kategoride 50 sporcunun katıldığı yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı. Göl suyunun çok soğuk olması katılımcılara zor anlar yaşattı. Kimi yarışmacılar daha yarışın başında soğuk suya dayanamayarak geri dönerken, parkuru tamamlayanların da zorlandığı gözlendi. Yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi.