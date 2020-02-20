: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

20.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:00

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, saldırıda yaralanan müşteki Personel Şube Müdürü Ercan Polat, polis memuru Yiğit Can Köksal, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Baro Başkanı Ümit Peçe ile diğer avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, dosyaya sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi raporu okunarak dosyaya konuldu.

Ayrıca sanık ile aynı cezaevinde kalan ve gönüllü olarak tanık olmak isteyen O.Ü'nün samimi beyanlarını içeren dilekçesi dosyaya eklendi.

Müştekiler, ekleyecekleri yeni bir şey olmadığını kaydetti.

Sanık Sarıcaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenebileceğini ama kendisinin hiçbir örgüt ile bağı olmadığını savundu.

Sanık avukatı Mehmet Şen ise İstanbul'daki soruşturmanın sonucuna göre, cinayetin terör boyutu oluşması halinde vekilliğe devam edip etmeme konusunda karar vereceklerini söyledi.

Verdi ailesinin avukatı Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu beklensin. Ayrıca sanığın akıl sağlığının tam olduğu açıktır. Bu yönde alınan rapor da yalnızca yargılamayı uzatmaya yöneliktir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti raporu aslının 4. Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına, O.Ü'nün tanık olarak SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine hükmederek duruşma ertelendi.

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da duruşmayı izledi.

Kaynak: AA

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