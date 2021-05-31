Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'un cenazesi toprağa verildi.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'un cenazesi toprağa verildi.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde dün, yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Uzun için, Engindere Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, inanan ve vatan sevgisi yüksek bir gazinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Muammer Uzun'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en ön safta mücadele edenlerden olduğunu vurgulayan Çeber, "İstanbul Çengelköy'de ihaneti duyar duymaz alana inen, vücudunu kurşuna, her şeye siper eden bir kardeşimizdi. Biz bugün burada, üzerine Türk bayrağını serdirme hakkına nail olan Muammer ve Muammer gibiler sayesinde bir aradayız." dedi.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Muammer Uzun'un cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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