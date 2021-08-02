Rize'de teleferikten düşen kadın öldü
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Rize'de teleferikten düşen kadın öldü

Rize'de teleferikten düşen kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de, çaylık araziye inmek için bindiği ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu varış noktasında düşerek ağır yaralan Fatmahatun Avcı (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

RİZE'de, çaylık araziye inmek için bindiği ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu varış noktasında düşerek ağır yaralan Fatmahatun Avcı (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Fatmahatun Avcı, ailesine ait çaylık arazisine inmek için ilkel teleferiğe binerek hareket etti. Teleferik, aşağıya inmeye başladığı sırada telin kopması sonucu Avcı, hızla varış noktasına çarpıp, yere düştü. İhbarla gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunan Avcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Avcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.?Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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