Rize'de taş ocağı gerginliği sürüyor (2)
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Rize'de taş ocağı gerginliği sürüyor (2)

Rize'de taş ocağı gerginliği sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Güncel

TARKAN'DAN İKİZDERE PAYLAŞIMIRize'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor.

TARKAN'DAN İKİZDERE PAYLAŞIMI

Rize'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Rize İkizdereli olan ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu da hemşerileri için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İkizdere ziyareti sırasında baba ocağı Rüzgarlı köyünde çekilen fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım" ifadelerine yer verdi.


Rize'de taş ocağı gerginliği sürüyor (2)
Rize'de taş ocağı gerginliği sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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