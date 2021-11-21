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Rize'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak şerit değiştirdi.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak şerit değiştirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Balıkçı köyü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. 53 AAZ 731 plakalı aracıyla Rize istikametine gelen Ahmet Karaduman, yoldaki su birikintisi nedeniyle direksiyonunun hakimiyetini kaybedip, bariyerlere çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer araç şoförlerinin kazayı görmesinin ardından 112 acil sağlık hizmetleri ekiplerine haber verildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Karaduman, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - RİZE

Rize'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Rize'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Rize'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

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