RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
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RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de 6 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürüyor.

RİZE'de 6 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçların dere yatağında yaptığı aramaya askeri helikopterler de havadan destek veriyor.

Rize'de çarşamba günü meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinde Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları sürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevlendirilen 2.837 personelin görev aldığı kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları taranıyor. Arama çalışmalarına 77'si dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve Jandarmaya ait 4 köpekli arama timi de arama çalışmalarına destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter de havadan dere yataklarını tarıyor. Güneysu ve Salarha derelerinde yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta aramalar sürüyor.

'UMARIM BİR AN ÖNCE BULUNURLAR'

Arama çalışmasını izleyen Zinnet Mercan, 'Çok feci bir geceydi, inşallah bir daha yaşamayız. Şimdi kayıpları derenin başından beri arıyorlar. Umarız hızlıca bulunurlar. O akşam dere yola kadar çıkmıştı. Kayıplar suya karıştıysa kim bilir nereden çıkar' dedi.

Ahmet Mercan ise 'O gece çok büyük felaket oldu. İki kaybımız var inşallah çabukça bulunurlar. Ekipler dere boyunda arıyorlar. Deredeki bu duvarlar yapılmasaydı bizim köyümüz tamamen giderdi' ifadelerini kullandı.

RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİ ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
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