Son dakika haber | Rize'de sel ve heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden olurken bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Rize'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden olurken bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Rize'de öğle saatlerinde başlayan ve Ardeşen, Pazar, Çayeli ile Güneysu ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyü Dereciler mevkiinde çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan yağışı cep telefonu ile ikametinden görüntülemeye çalışan bir vatandaş evinin önündeki çay bahçesinde yaşanan heyelan anına tanık oldu.

Karadeniz sahil yolunda da yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler hareket etmekte zorlandı.

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde de meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Selden kaçan 3 kişi saklandıkları yerde mahsur kaldı. Derecik köyüne çıkmak isteyen kamyonet yolun ortasında kalarak hareket edemediğinden bölgeye gelen itfaiye yardımı ile halatla çekilerek kurtarıldı. Yolların heyelan nedeniyle kapanmasından ötürü köylere ulaşım sağlanamıyor.

(Oğuz Bal-Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı