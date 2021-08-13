AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI
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AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de etkili sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Rize'de etkili sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Etkili yağışla Çayeli ilçesindeki ünlü Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki yan derelerin taşması sonucu ise çeşitli alanlarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan kopan toprak kütleri nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makinesi destekli kapanan yollarda çalışmalarını yürütürken, bölgede yağmur da etkisini sürdürüyor.

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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