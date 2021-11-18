Son dakika haberi! Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

ARTVİN (İHA) - Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Olay ilçe merkezinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize İstikametinden Artvin istikametine giden yol üzerinde Ü.N. kontrolündeki 08 ED 993 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Damla Demir isimli genç kıza çarptı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu, öğrenilen Demir kaza yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title