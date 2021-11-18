Son dakika haberi! Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Son dakika haberler: Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
ARTVİN (İHA) - Rize'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Olay ilçe merkezinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize İstikametinden Artvin istikametine giden yol üzerinde Ü.N. kontrolündeki 08 ED 993 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Damla Demir isimli genç kıza çarptı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu, öğrenilen Demir kaza yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.