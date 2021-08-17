Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
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Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yenidoğan köyü Balcılar Mahallesi mevkisinde, Cihan Erkan (32) yönetimindeki 53 DM 279 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Cihan ile eşi Tuğba (27), çocukları Zeynep Hafza (4) ve Elif Ravza Erkan (2) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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