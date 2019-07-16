Rize'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Rize'de minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Rize'de minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kalkandere-İkizdere yolunda Sabri Akyıldız'ın kullandığı 53 AK 004 plakalı minibüs ile karşı yönden seyreden Musa Tunç idaresindeki 53 AAE 258 plakalı kamyon çarpıştı.
Minibüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanarak dere yatağına düştü.
Kazada yaralanan Sabri, eşi Fatmanur ve kızı Asya Akyıldız (2) ile Musa Tunç, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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