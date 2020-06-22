Rize'de meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Rize'de meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Portakallık mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti.

22.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:50

Rize'de meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Portakallık mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin yönüne gitmekte olan Süleyman Düzgün yönetimindeki 61 KJ 786 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek Yusuf Sinan Akbulut yönetimindeki 06 DG 7238 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Süleyman Düzgün ile oğlu Adem Düzgün hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Yusuf Sinan Akbulut ise ağır yaralandı. Yusuf Sinan Akbulut olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Akbulut'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Rize'de meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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