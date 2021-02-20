Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı
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Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı

20.02.2021 13:56 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:00
Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ikinci sırada yer alan Rize'de, birçok vatandaş, kısıtlama başlamadan önce köylerine gitti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ikinci sırada yer alan Rize'de, birçok vatandaş, kısıtlama başlamadan önce köylerine gitti. Hafta sonu ise güvenlik güçleri, köye çıkışların önüne geçmek için kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı.

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında, ilçe geçişleri, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi. Ancak Rize'de, kısıtlama başlamadan önce çok sayıda kişi yine köy evlerine gitti. Güvenlik güçleri ise yasaklarla birlikte köylere gidişleri engellemek için denetim yapmaya başladı. Ekipler, seyahat izin belgesi ve kısıtlamadan muaf olduklarına yönelik belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Hafta sonu köyüne giden Mustafa Öksüz, köyde olmanın şehirde olmaktan daha güvenli olduğunu öne sürerek, "Kar yağınca bir şey yapılmıyor köyde ama yine de etraftaki karı temizliyoruz, odunumuzu taşıyoruz. Kısıtlamada köyde olmak şehirde olmaktan daha iyi, dışarı çıkıp ferah bir zaman geçiriyoruz" dedi.

Hafta sonu köy işleryle uğraştıklarını belirten İdris Öksüz de, "Hafta içi şehirdeyiz ama hafta sonu köyde olmak istiyoruz. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor, onlara da değişiklik oluyor. Evin etrafında yapılacak işleri hallediyoruz" diye konuştu.


Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı
Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı
Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı
Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı
Rize'de kısıtlama başlamadan birçok kişi yine köylere çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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